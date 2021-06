Nascem cada vez mais bebés sem assistência médica

Alexandra Figueira Hoje às 08:28 Facebook

Grávida escolhe onde ter o filho, mas Sociedade de Obstetrícia e Ordem dos Médicos recomendam hospital.

Em ano de pandemia, os partos sem assistência médica bateram o recorde da década: a cada dez dias, nasceu uma criança sem o apoio de um médico, enfermeiro ou bombeiro.

Os 37 nascimentos sem a presença de um profissional de saúde são um número reduzido, quando comparado com os mais de 84 mil partos, mas são vistos com preocupação pela Ordem dos Médicos. Ordem e Sociedade de Obstetrícia aconselham as grávidas a optar por um hospital.