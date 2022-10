Nascem mais bebés mas ainda longe dos níveis pré-pandemia

Joana Amorim Hoje às 07:00 Facebook

Até setembro, realizaram-se mais 3037 testes do pezinho face a 2021. Ano deverá fechar acima dos 80 mil, após quebra histórica.

Depois do adiamento da maternidade em 2020, provocado pela incerteza que a pandemia trouxe ao Mundo, os nascimentos continuam a recuperar neste ano. Nos primeiros nove meses foram estudados 62 001 recém-nascidos, no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, num acréscimo de 5% face a período homólogo do ano passado. São, em média, mais 11 bebés por dia. Antevendo as demógrafas ouvidas pelo JN que fecharemos o ano novamente acima dos 80 mil nascimentos. Isto depois de, no ano passado, termos ficado abaixo daquele valor, o que não acontecia há, pelo menos, 60 anos.

Os dados facultados ao JN pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) dão, assim, conta de mais 3037 rastreios feitos até setembro. Numa análise territorial, só Beja, Faro e Açores continuaram a ver o número de nascimentos baixar, sendo que Guarda igualou [ver infografia]. E, sem surpresas, Lisboa respondeu por 30% dos testes do pezinho realizados e o Porto por 18%. Seguindo-se Setúbal (7,7%) e Braga (7,6%).