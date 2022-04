Nascer em Lisboa pode custar mais 2000 euros do que no Porto

Diferenças na tabela de preços dentro dos mesmos grupos de saúde justificadas por "condições de mercado".

Nascer numa maternidade privada de Lisboa é bem mais caro do que numa unidade do Porto, mesmo que pertençam ao mesmo grupo de saúde. A diferença numa cesariana pode chegar quase aos dois mil euros para quem não tem seguro ou subsistema de saúde. As "condições de mercado" são a justificação dada para as disparidades.

Uma consulta às tabelas de preços para particulares praticados nos hospitais privados permite constatar as diferenças. Dentro do grupo Luz Saúde, por exemplo, um parto no Hospital Luz Arrábida, em Gaia, custa entre 2873 e 4179 euros. Já no Hospital Luz Lisboa vai dos 3800 aos 4200 euros. Em caso de cesariana, o preço varia entre 4576 euros e 5144 euros na unidade da Arrábida e entre 6000 a 7000 mil euros no Hospital da Luz Lisboa.