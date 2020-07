Nasceu em Portugal o primeiro bebé infetado com covid-19 no útero da mãe

JN Hoje às 10:34 Facebook

São casos raros, provavelmente contam-se pelos dedos das mãos os que se conhecem no mundo, de bebés que são infetados pelo Sars CoV-2 no útero na mãe. Um nasceu em Portugal, há 15 dias, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Uma menina que veio ao mundo prematura, às 34 semanas e dois dias. Apresentava sintomas graves associados à covid-19, como pneumonia e falta de ar. Foi ventilada e ainda está internada nos cuidados intensivos, conta a edição digital do semanário "Expresso", este sábado de manhã.

A mãe da criança também está internada. A bebé está a recuperar, mas continua a testar positivo à covid-19. "Temos provas de que houve transmissão vertical congénita in utero, através de uma amostra de sangue retirada da criança, muito pouco tempo após o nascimento", explicou, ao "Expresso", Rita Perez, médica e presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, de que faz parte o São Francisco Xavier.