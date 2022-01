Nasceu o bebé de grávida ligada à ECMO no Hospital São João

JN Hoje às 10:54 Facebook

A grávida, com covid-19 e não vacinada, que está desde sexta-feira no Hospital de São João ligada à ECMO, já teve o bebé. O Hospital vai prestar mais declarações sobre o estado de saúde da mãe e do bebé, esta quinta-feira, numa conferência de imprensa.

A mulher, que estava grávida de 33 semanas, chegou do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa há quase uma semana. Ligada à ECMO, dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos, a mulher já deu luz.

Ainda esta quinta-feira o hospital vai divulgar, em conferência de imprensa, mais informações sobre o estado de saúde da mãe e do bebé.

Desde o início da pandemia, o Hospital de São João contabilizou "três grávidas com covid-19 em ECMO", assinalando que as duas primeiras "foram salvas e que apenas um dos bebés não sobreviveu". O maior hospital da zona Norte teve também, neste período, "cinco grávidas não covid-19 ligadas à ECMO.