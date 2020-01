Joana Amorim Hoje às 13:13 Facebook

Até novembro, nasceram mais 230 bebés. Interior mantém declínio.

Ainda faltam apurar os nascimentos de dezembro. Mas os dados apontam para que em 2019 tenham nascido mais bebés do que em 2018. É o segundo ano consecutivo com mais nados-vivos. Apesar de um crescimento ténue. Para o qual tem contribuído o efeito migratório, com 11% dos bebés filhos de mães estrangeiras. Numa leitura territorial, o Interior continua a perder população.