Natal volta às ruas com mais luz e orçamento reforçado

Câmaras apostam em mais iluminações e programação, após ano de pandemia em que eventos foram cancelados.

A dois meses do Natal, já há municípios a instalarem as iluminações nas ruas e praças. Depois de no ano passado a festa ter perdido o brilho, por conta das restrições da pandemia, 2021 marca o regresso em força dos eventos, com muitas autarquias a reforçarem o orçamento previsto para a quadra. Gaia foi um desses concelhos: aumentou em 34 mil euros o valor que irá gastar este ano, investindo 364 mil euros nos festejos do Natal.

A magia da Praça de Natal que, ano após ano, tem atraído uma crescente atenção do público, volta a ser instalada no jardim do Centro Cívico de Gaia, em frente ao edifício da Câmara. Patinar na pista de gelo ou andar no carrossel são algumas das atrações que a pequenada pode encontrar por lá.