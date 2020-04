Navio de cruzeiro atracou em Lisboa, mas tripulantes não vão sair

Rita Neves Costa Hoje às 17:31 Facebook

Um navio de cruzeiro atracou este sábado ao início da tarde no Porto de Lisboa para abastecer com combustível, mantimentos e peças. Há 459 tripulantes e oito passageiros canadianos a bordo.

Fonte do Ministério da Infraestruturas confirmou ao JN que os tripulantes não vão desembarcar. O navio "Viking Sun" chegou às 13 horas e sairá à meia-noite de Portugal, adianta fonte do Porto de Lisboa. A viagem vai terminar em Portsmouth, no Reino Unido, na próxima quarta-feira, 15 de abril.

O Ministério da Infraestruturas, com a tutela dos portos, não confirma que o Governo tenha pedidos de autorização para autorizar a entrada de dois navios de passageiros no Porto de Lisboa. O JN sabe que o abastecimento está a acontecer com a devida segurança, tendo em conta o surto de pandemia da Covid-19.

O "Viking Sun" esteve em Gilbratar, antes de atracar este sábado em Lisboa. O navio saiu em viagem no dia 11 de fevereiro, em Sidney, na Austrália.

O desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto de portugueses, está proibido desde 12 de março com a declaração do estado de emergência nacional.