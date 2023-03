Navio Mondego volta a falhar missão e é rebocado na Madeira

Hoje às 10:51 Facebook

O navio Mondego voltou a falhar uma missão, pouco mais de duas semanas depois da polémica rebelião dos marinheiros, tendo de abortar a ida para as ilhas Selvagens devido a uma avaria.

A embarcação foi rebocada para o Porto do Caniçal, onde está atracada, esta terça-feira, de acordo com o "Diário" madeirense.

O navio teve de receber ajuda esta segunda-feira à noite, ao largo do Funchal, e chegou já de madrugada ao Porto do Caniçal.

No dia 11 de março, a guarnição do navio recusou embarcar por considerar que não estavam asseguradas as condições para executar a missão de acompanhamento de um navio russo. O grupo de 13 marinheiros, quatro sargentos e nove praças, está a ser alvo de um processo disciplinar.