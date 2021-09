Negacionistas condenados pela Ordem dos Médicos recorreram

Inês Schreck Hoje às 08:51 Facebook

Penas aplicadas a médicos ainda por cumprir. Conselho Disciplinar do Sul abre processo a Fernando Nobre.

Os médicos do movimento "Médicos pela Verdade" recorreram das decisões do Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos e, por essa razão, ainda não cumpriram as penas que lhes foram aplicadas. Dentro de um mês deverá haver nova decisão. Esta semana, o mesmo organismo abriu um procedimento disciplinar a Fernando Nobre, presidente e fundador da Assistência Médica Internacional (AMI) e ex-candidato a presidente da República.

O processo tem por base "queixas externas" sobre as declarações de Fernando Nobre sobre os testes PCR, contra a vacinação e o uso de máscaras e sobre a participação de médicos nas áreas dedicadas à covid-19.