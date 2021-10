Negócio nos Finados refloresceu

Hoje às 10:02 Facebook

Regresso aos cemitérios impulsiona atividade económica que em 2020 sofreu grande quebra devido à pandemia.

Viveiros, revendedores e floristas não têm mãos a medir para dar resposta às famílias que, entre hoje e amanhã, enfeitam as campas nos cemitérios para lembrar os entes queridos que partiram, antecipando o dia dos Fiéis Defuntos, que se assinala a 2 de novembro. Numa ronda pelo setor o JN constatou o alívio dos empresários depois do sufoco de 2020 e registou as queixas pelo aumento do preço das flores.