Negócios Estrangeiros mudam de mãos em plena guerra

João Gomes Cravinho foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, deixando assim a pasta de Defesa Nacional, que será entregue a Helena Carreiras.

Augusto Santos Silva sai do Governo, onde estava como ministro dos Negócios Estrangeiros, para ser o candidato do Partido Socialista a presidente de Assembleia da República, até agora ocupado por Ferro Rodrigues.

Em plena guerra da Ucrânia, há mudanças nas mais importantes pastas da segurança nacional e da diplomacia. Depois da ofensiva militar russa em território ucraniano, muitos questionaram se seria o tempo ideal para fazer alterações nos dois ministérios.

Durante vários meses, Santos Silva não se pronunciou sobre a sua continuidade no Governo, mas disse que permaneceria no cargo que fosse necessário.

João Gomes Cravinho passa da pasta da Defesa Nacional para os Negócios Estrangeiros. Helena Carreiras será assim a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra da Defesa, de acordo com a lista do novo Executivo divulgada no site da Presidência.