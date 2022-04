Nem a pandemia travou o sonho de combater a fome  

Refood assinala 11 anos de existência com novos núcleos locais em várias zonas do país.

Transformar o que seriam desperdícios de restaurantes e pastelarias em refeições para carenciados foi o mote que inspirou Hunter Halder, um norte-americano radicado em Portugal, a fundar a Refood. Fez em março 11 anos que ocorreu a primeira recolha e distribuição de alimentos. Para trás fica um caminho que levou a instituição a uma dimensão inimaginável, com os atuais 62 núcleos espalhados por todo o país, 6100 voluntários, e com o projeto já replicado noutros países. E nem quando a pandemia fechou restaurantes e retraiu o número de colaboradores o ânimo esmoreceu.

Hunter começou este sonho, que muitos apontavam como "impossível", sozinho e de bicicleta numa zona "premium" de Lisboa: as Avenidas Novas. "Antes de arrancar, distribuí panfletos pelas caixas do correio de sete quarteirões a pedir caixas de plástico para acondicionar as refeições e voluntários para as entregas. Os papéis chegaram a umas 2000 pessoas e recebi duas respostas", recorda, sorridente.