Nem o vírus faz o major baixar as armas na mercearia

Marta Neves Hoje às 10:28 Facebook

Twitter

Partilhar

É pela carreira política - durante 20 anos esteve à frente da Câmara de Gondomar - ou pela ligação ao futebol - foi presidente do Boavista e da Liga de Clubes - que a maioria das pessoas conhece Valentim Loureiro. Mas nem todos saberão que o major, de 81 anos, entre muitos negócios que ainda hoje dirige, é o proprietário d' "A Favorita do Bolhão", uma mercearia fina na Baixa do Porto, que adquiriu no rescaldo da revolução do 25 de Abril.

Um espaço na Rua de Fernandes Tomás que Valentim Loureiro nem com a crise no comércio tradicional provocada pela covid-19 imagina vender. "É verdade que as vendas com esta pandemia caíram a pique. Só para terem uma ideia, na Páscoa e no Natal é o fim do mundo nesta casa. E este ano, na Páscoa, só se vendeu cerca de 30% do que faturamos em 2019", conta. Apesar das dificuldades, Valentim nunca fechou a loja e rejeitou avançar para o regime de lay-off.

"Já me apareceu gente a querer comprar a mercearia, mas não vendo", afirma Valentim Loureiro, explicando que este negócio "não é o que dá mais lucros, mas é a casa mais emblemática". E explica: "Das muitas lojas que tomei de trespasse, em 1974, esta é aquela a que tenho uma maior ligação afetiva". Até porque, confidenciou, o negócio dos pais em Calde (Viseu), de onde é natural, também era uma mercearia.