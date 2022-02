Nem os descontos convencem passageiros a pagar multas

Carla Sofia Luz Hoje às 07:01 Facebook

Só 15% das coimas aplicadas pela STCP, Carris e metro do Porto e de Lisboa foram liquidadas a título voluntário nos últimos dois anos.

A maioria dos passageiros dos transportes públicos continua a não pagar multas, apesar de ter um desconto de 50% se o fizer voluntariamente. Nem em tempo de pandemia, dois anos em que os principais operadores do Porto e de Lisboa perderam mais de 200 milhões de clientes, os hábitos se alteraram. Em média, cerca 85% das coimas ficaram por pagar.

A Carris, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e os metros do Porto e de Lisboa, que operam nas duas áreas metropolitanas, só conseguiram convencer os infratores a regularizarem 15% dos autos emitidos em 2020 e em 2021. São milhões de euros que ainda não entraram nos cofres das transportadoras públicas e do Estado.