"Nesta pandemia, os generais foram os cientistas"

No início, ao primeiro impacto, mobiliza-se o grosso da coluna, a disciplina biomédica e biotecnológica. Virologistas, biólogos, epidemiologistas. Avança outra infantaria, a dos enfermeiros.

Depois, verifica-se que uma pandemia é muito mais do que uma crise sanitária e juntam-se-lhes historiadores, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, filósofos e todo o pelotão das ciências ditas sociais e humanas, chamadas a explicar e gerir as dinâmicas da calamidade. É assim há quase um ano: um regimento científico em ordem unida, em marcha para a guerra à covid-19. "A metáfora bélica, se calhar, é bem aplicada", verifica Alexandra Lopes, diretora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (ISUP).

"Há muitos anos, já alguns autores discutiam, num plano mais filosófico, também político, a importância que tem a existência de um inimigo comum para estreitar os ligames entre as pessoas, entre os diferentes setores da sociedade, entre grupos e também entre países. Se se olhar para a História, verifica-se que está recheada de momentos de grande consolidação e integração social, precisamente perante uma ameaça, um inimigo comum, que torna mais fácil a junção de esforços, mesmo até entre aqueles que noutras ocasiões estariam de costas voltadas", afirma a professora Alexandra Lopes.