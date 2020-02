Nevoeiro e máximas até 19 graus para esta quarta-feira

JN Hoje às 08:54 Facebook

Céu muito nublado, possível chuva fraca a Norte e Centro e temperaturas acima da média para a época são as previsões do tempo para esta quarta-feira.

O Institudo Português do Mar e da Atmosfersa (IPMA) prevê nevoeiro matinal e céu geralmente muito nublado para todo o território continental, e possibilidade de precipitação fraca e dispersa nas regiões Norte e Centro, em especial durante a tarde. O vento será fraco, soprando por vezes moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste nas terras altas, em especial a partir da tarde.



A agitação marítima na costa ocidental espera-se forte, com ondas de 4,5 a 5,5 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 3,5 metros.

Quanto a temperaturas, acima da média para a época segundo o IPMA, a mínima vai variar entre os 5 graus Celsius (Bragança) e os 10 graus (Aveiro, Setúbal e Faro). E as máximas devem oscilar entre os 13 (Portalegre) e os 19 (Braga e Faro). Confirme em JN Meteorologia o estado de tempo previso para o seu concelho.