Niguém quer proibir telemóveis nas escolas

A decisão sobre o uso de telemóveis por parte dos alunos caberá a cada escola.

O Ministério da Educação vai manter esta posição durante a legislatura. Ou seja, dando liberdade de escolha. De resto, partidos, pais e diretores são contra a proibição do uso. Há dias, numa secundária de Lisboa, um professor agrediu um aluno por causa de um telemóvel na sala de aula. Ocasionalmente há denúncias de roubos, agressões ou filmagens feitas para bullying.

O Estatuto do Aluno prevê que "não se deve utilizar equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis", dentro das salas de aula ou em atividades escolares, exceto com autorização do professor ou da direção das escolas. O diploma entrega aos agrupamentos a liberdade de aprovar ou não regras, nos seus regulamentos internos, que regulem a entrada e uso dos telemóveis e o Ministério da Educação quer preservar essa autonomia. Neste momento, há escolas que não aprovam regras específicas, outras que proíbem ou impõem limites (por exemplo, só nos recreios) e também quem fomenta os telemóveis como instrumento de pesquisa nas aulas (ler peças ao lado).