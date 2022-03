Ninguém sabe quantos sem-abrigo foram vacinados contra a covid-19

Dormem no chão, são mais vulneráveis a problemas de saúde e foram um grupo prioritário na vacinação. No entanto, as autoridades nacionais não sabem quantos sem-abrigo foram vacinados contra a covid-19. Isto apesar de vários grupos de voluntários, câmaras municipais e profissionais de saúde terem multiplicado esforços para fazer chegar a mensagem às ruas.

O JN questionou as 20 câmaras municipais com maior número de cidadãos sem teto, mais as restantes capitais de distrito, e concluiu que pelo menos 37% dos sem-abrigo destes concelhos foram vacinados. Ou seja, 2502 pessoas, entre as 6784 que foram identificadas, a 30 de dezembro de 2020, no último inquérito feito a esta população.