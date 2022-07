No carro com a Anacom: pela estrada fora sempre de antenas ligadas

Rita Salcedas Hoje às 15:04 Facebook

Paulo e Luís Roque vão num carro. Joaquim e Luís Carvalho seguem noutro. Trabalham juntos na Anacom há tantos anos que os mais de 200 quilómetros que se preparam para fazer, do Porto a Bragança, são nada quando comparados com os que estão para trás. O objetivo da viagem é o de sempre, reforçado nos últimos anos: que nenhum cidadão em Portugal fique sem comunicações.

Quem o diz é Luís Roque Pedro, diretor da delegação do Porto da Anacom, regulador das comunicações no país, onde comanda uma equipa de 29 pessoas que trabalham para melhorar as comunicações em 142 concelhos, três décadas depois de ter entrado na empresa como técnico de monitorização de espetro. Catorze desses trabalhadores andam no terreno, aos pares, de Coimbra à Guarda para norte, atuando de forma reativa e preventiva. Ora deslocando-se gratuitamente às casas dos cidadãos que lhes fazem chegar reclamações e "preocupações legítimas", ora fazendo fiscalizações no espaço público para verificar a qualidade da rede e a segurança das antenas. Tanto para análise interna e apresentação às entidades que as solicitam, como para ação junto das operadoras em caso de falha.

Quantos pauzinhos de rede?