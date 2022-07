No Conservatório de Braga, "ninguém fica para trás"

"Há mais de 15 anos que não há nenhuma retenção nesta escola e, para nós, esta é a nossa maior vitória", disse ao JN Ana Maria Caldeira, diretora da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga. O estabelecimento é a melhor escola pública do concelho de Braga (está na 62.ª posição a nível nacional), uma distinção "de excelência" que enche de orgulho toda a comunidade escolar. Contudo, para a diretora, docente naquele estabelecimento de ensino há 37 anos, "o melhor prémio é saber que ninguém fica para trás".

Com 500 alunos a frequentar o ensino articulado em música, os exames do Secundário foram realizados por cerca de 50 estudantes. "A escola dá-nos todo o apoio e prepara-nos bem. Passamos muitas horas aqui, trabalhamos muito, mas temos sucesso", descreve Artur Carreiras, aluno do 12.º ano. Também Mariana Rodrigues, aluna do mesmo ano, garante que foi sempre "muito apoiada" e que teve aulas extra sempre que surgiam dificuldades em qualquer disciplina.