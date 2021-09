No primeiro dia, Norte vacinou 40 mil idosos contra a gripe

Joana Amorim Hoje às 16:50 Facebook

Primeira tranche de 480 mil doses chegou na sexta-feira às ARS. Imunização em lares e unidades cuidados continuados decorre até dia 11 de outubro

Os residentes em lares e unidades de cuidados continuados estão já a ser imunizados contra a gripe, num processo que decorre até ao próximo dia 11 de outubro. Segundo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, chegaram já a Portugal 480 mil doses. No Norte, a Administração Regional de Saúde revela que, no primeiro dia da campanha, segunda-feira, foram imunizadas 40 mil pessoas, entre idosos e profissionais que os acompanham.

Esta é a primeira de duas fases da campanha de vacinação, incidindo, para já, e tal como no ano passado, sobre residentes e profissionais de lares e cuidados continuados, grávidas e profissionais do SNS. Do total de 2,24 milhões de vacinas compradas por Portugal, 480 mil estão já em território nacional, garantiu, ontem, Gouveia e Melo.