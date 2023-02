No rastreio do cancro do cólon e reto adesão caiu para os 36,5%

J.A. Hoje às 08:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos três rastreios oncológicos de base populacional realizados no nosso país - mama, colo do útero e cólon e reto - registou-se, em 2022, um aumento dos utentes convocados. Contudo, no caso do rastreio do cancro do cólon e reto, a adesão ficou-se pelos pelos 36,5%, com menos 11 519 rastreios realizados. Numa altura em que a tutela está a estudar o alargamento aos cancros do estômago, pulmão e próstata, prevendo avançar com programas-piloto no corrente ano.

De acordo com os dados facultados ao JN pelo Ministério da Saúde, no caso do cólon e reto, foram convidados 486 140 utentes (+29% face a 2021), dos quais 177 203 foram rastreados, numa quebra de 6,1%. Levando a taxa de adesão, que em 2021 se situou nos 50,1%, a cair para os 36,5%. Em sentido inverso, o rastreio do cancro do colo do útero viu o número de mulheres rastreadas aumentar 32,2%, para um total de 321 888, numa taxa de adesão de 94,1%.

No que ao cancro da mama concerne, foram convidadas 773 mil mulheres (+18%), das quais 50,5% realizaram mamografia (+10% face a 2021). Salientando a tutela que "a taxa de cobertura por ACeS nos três rastreios oncológicos é de 100% em todo o país".