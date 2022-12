Noite de mau tempo não se compara à anterior

JN/Agências Hoje às 08:33, atualizado às 10:08 Facebook

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou durante a noite, em Portugal continental, 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria das quais na cidade de Lisboa. Um cenário bastante distinto do que se verificou na noite anterior, na capital e arredores.

"Foi uma noite mais calma no que diz respeito ao pedido de socorro. Registámos 100 ocorrências durante a noite a juntar às já verificadas no dia de ontem. Neste momento temos contabilizadas 2093 ocorrências sobretudo associadas a inundações em edificações urbanas em particular em caves, rés-do-chão, sejam eles edifícios comerciais ou habitacionais", disse à Lusa Pedro Araújo, da ANEPC, detalhando que não houve registo de desalojados nem vítimas.

Durante esta madrugada, os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro estiveram em aviso laranja devido à previsão de chuva forte, o segundo mais grave do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o responsável, Lisboa foi o distrito com mais ocorrências, tendo sido registadas 464, seguida de Setúbal com 151, Santarém 87, Leiria 63 e Faro 53.

"Ainda temos um conjunto de ocorrências a serem intervencionadas pelos agentes de proteção civil em particular pelos serviços municipais de proteção civil, pelas respostas municipais e pelos corpos de bombeiros com operações de esgotamento de água e de limpeza de vias. Estas ocorrências foram verificadas maioritariamente no distrito de Lisboa, que tem o grosso de ocorrências, mas também nos distritos de Leiria, Setúbal Santarém e Faro que são aqueles que concentram o maior número de intervenções", disse.

O Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que, entre as 0 e as 8 horas de hoje, foram registadas cinco ocorrências sem gravidade no concelho. "Entre as 18 horas de quarta-feira e as 0 horas de hoje foram registadas 464 ocorrências, 402 delas inundações. Todas as ocorrências estão fechadas com exceção de uma inundação de um -5 no Campo Grande", adiantou.

Todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo até às 15 horas devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento.