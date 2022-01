Noite eleitoral em direto e com resultados em tempo real no JN

JN Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN vai acompanhar a noite eleitoral em permanência, com um minuto a minuto online, uma emissão especial de vídeo em direto com convidados e uma edição especial impressa na segunda-feira.

Minuto a minuto

Todos os factos relevantes das legislativas deste domingo vão ser transmitidos aos nossos leitores nas diferentes plataformas do jornal. Desde o início da manhã, seguimos com um minuto a minuto no site a abertura das urnas e todas as incidências do escrutínio, de norte a sul do país.

Emissão e ligações em direto

A escolha dos deputados para a próxima legislatura vai ser acompanhada também com uma emissão de vídeo em direto, que inicia às 19.45 horas e que vai ser transmitida no nosso site e no Facebook.

Em estúdio, teremos como convidados: Alexandre Quintanilha (cabeça de lista do PS pelo Porto); Paulo Rios de Oliveira (candidato do PSD pelo Porto); Filipe Teles (investigador e professor de Ciência Política na Universidade de Aveiro) e Felisbela Lopes (docente na Universidade do Minho). E vamos ainda realizar uma conversa em direto que junta Mariana Mortágua (cabeça de lista do BE por Lisboa) e os cabeças de lista pelo círculo do Porto: Filipa Correia Pinto (CDS), Diana Ferreira (CDU), Carlos Guimarães Pinto (Iniciativa Liberal) e Bebiana Cunha (PAN).

Um debate para perceber os grandes desafios que se colocam para garantir a estabilidade do próximo Governo, numa emissão com ligações em direto a uma vasta equipa de jornalistas nas sedes dos partidos e nas capitais de distrito, que acompanham os grandes momentos da noite. A partir das 20 horas, transmitimos os resultados finais em tempo real.

PUB

Instagram

Neste domingo, em que se atinge o maior número de eleitores em isolamento, vamos realizar também uma cobertura especial em direto no Instagram, para lhe mostrar os bastidores da noite eleitoral vivida na redação e o essencial do que acontecer neste dia decisivo.

Edição especial na segunda-feira

Na segunda-feira, pode encontrar nas bancas uma edição especial do seu jornal com os novos rostos do Parlamento, páginas dedicadas às Legislativas com a informação mais relevante do que aconteceu - resultados, análise e reações - , e um olhar sobre o que serão os próximos quatro anos.