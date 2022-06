Noite seca para os foliões: a sardinha vai pingar no pão sem a chuva a pingar na sardinha

Chuva e céu nublado no Norte e Centro marcam a véspera de São João, mas, no Porto, as previsões trazem a esperança de uma noite de festa sem carapuços na cabeça.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta quinta-feira, véspera do feriado de São João, períodos de chuva, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro até ao final da tarde, e de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir da tarde. Também no Norte e Centro, espera-se nevoeiro matinal e possível ocorrência de trovoada.

Ainda assim, como que numa oferenda do santo festejado, no concelho do Porto, onde este ano se aguarda uma enchente de foliões, após dois anos sem festa por causa da pandemia, o IPMA prevê que a chuva dê tréguas e o sol apareça mais cedo, logo a partir das 15/16 horas, esperando-se uma madrugada seca. Noutros concelhos do distrito, como Gaia, Matosinhos e Vila do Conde, o céu também deve ficar mais convidativo à festa a tempo da sardinha. Mas, já em Braga, a chuva pode persistir até mais tarde.

O IPMA prevê, também, uma pequena descida da temperatura mínima e, na região Norte, também da temperatura máxima. As mínimas vão variar entre os 8 graus, na Guarda, e os 15, em Faro. Já as máximas devem oscilar entre os 15 graus, na Guarda, e os 26, em Évora. O vento será fraco a moderado.