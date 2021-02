Noites mais frias e dias mais quentes. Sol aguenta até quarta-feira

Hoje às 08:58 Facebook

As noites esfriam e os dias aquecem um pouco, nos próximos dias. Pelo menos até quarta-feira, o sol aguenta-se em Portugal, apesar das nuvens.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, no continente, céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul e, durante a tarde nas regiões Norte e Centro e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região Sul, mais prováveis no litoral.

Está também previsto vento em geral fraco predominando do quadrante sul, soprando por vezes moderado na faixa costeira a norte do Cabo Raso, durante a tarde, e nas terras altas, formação de gelo ou geada no interior, em especial nas regiões Norte e Centro e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro.

Está ainda prevista descida da temperatura mínima e uma pequena subida da máxima. Uma tendência que começa a inverter-se na quarta-feira, com o regresso da chuva, na forma de aguaceiros, particularmente no norte de Portugal.

Esta segunda-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2 graus Celsius (em Bragança) e os 6 (em Lisboa e Faro) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 16 (em Aveiro, Leiria, Santarém, Setúbal e Faro).

Para a Madeira, o IPMA prevê céu muito nublado, períodos de chuva, tornando-se fraca e pouco frequente a partir do início da manhã, vento moderado de sudoeste, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora até ao início da manhã e subida de temperatura.

No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 16 e os 22 graus e no Porto Santo entre os 15 e os 20 graus.

No arquipélago dos Açores prevê-se céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros e vento sudoeste muito fresco a forte com rajadas até 95 quilómetros por hora, rodando para oeste, sendo de 100 quilómetros por hora no grupo central

As temperaturas vão variar entre os 11 e os 18 graus em Santa Cruz das Flores, entre os 12 e os 17 na Horta, entre os 15 e os 18 em Angra do Heroísmo e os 14 e os 17 em Ponta Delgada.

Três distritos do continente, Madeira e Açores sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro, a Costa Norte da Madeira, Porto Santo e grupos ocidental e central dos Açores estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, segundo o IPMA.

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro vão estar com aviso amarelo até às 09:00 de hoje devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Também a Costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 09:00 de hoje.

O aviso nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Graciosa, Terceira, S. Jorge, Pico e Faial) dos Açores, por causa da agitação marítima, prolonga-se até às 06:00 de quarta-feira.

Estes grupos estão também com aviso amarelo devido à previsão de chuva forte (até às 12:00 de hoje) e vento forte (até às 09:00 de hoje).

O aviso amarelo é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.