Nomeações do gabinete de Galamba já estão publicadas, seis meses depois

As nomeações de oito dos membros do gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, foram publicadas, esta quarta-feira, em Diário da República. A publicação acontece quase seis meses depois de o governante ter tomado posse e tem efeitos retroativos a 4 de janeiro, data da entrada em funções do gabinete.

Das oito nomeações, cinco dizem respeito a técnicos especialistas. Duas destas nomeadas - Paula Lagarto e Rita Penela - acusaram Frederico Pinheiro, ex-adjunto de Galamba, de as ter agredido noite da polémica no ministério, a 26 de abril.

Outra das técnicas especialistas agora nomeadas é Cátia Rosas, que Pinheiro acusa de lhe ter transmitido que o gabinete de Galamba iria comunicar à comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP, mentindo, que não havia notas da reunião entre a ex-CEO da TAP e deputados do PS. Os restantes técnicos especialistas nomeados são Nuno Lopes Teixeira e Luís Fernandes Manica.