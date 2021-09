Norma para acabar com isolamento de vacinados está pronta

Hoje às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A norma que vai ditar o fim do isolamento profilático para os cidadãos vacinados contra a covid-19 está concluída, mas a Direção-Geral da Saúde aguarda o momento certo para ser publicada.

A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou, em entrevista ao "Público", que está a ser avaliada "a questão das pessoas que ficam em isolamento profilático no sentido de distinguir quem tem um contacto com uma pessoa doente e está vacinado de uma pessoa que teve esse contacto e não está vacinada".

Para que a norma possa ver a luz do dia, Graça Freitas explicou que será necessário conjugar "três fatores muito importantes": a vacinação, a epidemia e a entrada no inverno". Para além destes, há que "esperar que não apareça nenhuma variante com competência para substituir a Delta", afirmou a diretora-Geral da Saúde.

Acabar com o isolamento profilático para os cidadãos vacinados é uma medida defendida por muitos especialistas, incluindo os que aconselham o Governo no combate à covid-19, mas cuja implementação está a demorar. Este foi, aliás, o caminho seguido por vários países da Europa, Estados Unidos e Canadá, que aboliram as quarentenas dos vacinados há vários meses.

O tema deverá ser abordado, na próxima quinta-feira, na sessão que vai reunir políticos e peritos no Infarmed, em Lisboa.

Boletim de casos vai mudar

Na mesma entrevista, Graça Freitas anunciou uma nova abordagem da doença, com um foco mais na doença e menos nos novos casos. Neste âmbito, a periodicidade do boletim epidemiológico, divulgado diariamente, está a ser "equacionada".

PUB

"Vamos libertar os portugueses desta carga que é recordar todos os dias quantos casos, quantos internamentos, porque isso também dá um peso à nossa vida", referiu a diretora-geral da Saúde ao Público.