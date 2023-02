Norte cria três áreas destinadas a "consumir" as emissões de CO2

Projeto-piloto, que arranca no Gerês, Douro e Mirandela, visa testar tecnologias para absorver o dióxido de carbono produzido na região.

O Norte vai criar três zonas piloto para testar formas de mitigar e até sequestrar emissões de dióxido de carbono. O projeto está a ser desenvolvido pela Comissão de Coordenação Regional do Norte (CCDR-N) e pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CeiiA), em Matosinhos, merecendo elogios do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, pela "atitude pedagógica".

Inserido no Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, o projeto concentrou-se, para já, na caracterização da região, adicionando um fator novo: a distribuição das emissões de dióxido de carbono (CO2), que são superiores no litoral.