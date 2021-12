Norte é a região com mais novos casos em dia com 13 mortos por covid-19

Daniela Jogo Hoje às 14:18 Facebook

Portugal regista, este domingo, mais 3879 novos casos de covid-19 e 13 mortes associadas à doença.

O mais recente boletim epidemiológico aponta para 3879 novos infetados. De recordar que, há uma semana, a 5 de dezembro, tinham sido contabilizados 3786 casos: menos 93 do que hoje.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, revela que a região Norte voltou a registar mais infeções novas num dia. Hoje, há mais 1212 casos nesta região. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 1192) Centro (892), Algarve (360), Madeira (119), Alentejo (88) e Açores (16).

Nas últimas 24 horas, morreram 13 pessoas infetadas com covid-19: seis em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e três no Norte do país. As vítimas mortais são um homem e uma mulher com idade entre os 60 e 69 anos, cinco homens e uma mulher na faixa etária seguinte (70-79 anos) e três mulheres e dois homens com mais de 80 anos.

Desde o início da pandemia, morreram 18 658 pessoas em Portugal, de um total de 1 194 288 infeções anotadas. Há agora 1 107 513 recuperados, mais 1397 do que ontem e estão neste momento 68 117 casos ativos no país, mais 2469 do que no sábado. Em comparação com o domingo passado há agora mais 6754 casos ativos no país, valor representativo do crescimento da pandemia no país.

Em relação às hospitalizações, tanto no domingo passado como hoje, houve um aumento de doentes em enfermaria. Aumento esse que foi maior na semana passada (mais 32), enquanto que, nesta semana, ocuparam camas dos hospitais mais 12 pacientes. Em relação aos Cuidados Intensivos, na semana passada, entraram nestas unidades quatro doentes graves. Hoje, entrou mais um. São agora 964 os doentes internados nos hospitais portugueses, destes, 143 estão em UCI.