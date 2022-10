Norte e Castela e Leão querem estancar perda demográfica

Assegurar uma melhor conexão digital e ligações rodo e ferroviárias, como a de alta velocidade, são alguns dos projetos que poderão contribuir para estancar a perda populacional que atinge as regiões raianas, cujo combate se assume como um dos "principais desafios" do plano estratégico de cooperação estabelecido entre o Norte de Portugal e Castela e Leão, em Espanha, até 2027.

"A crise demográfica assume-se como um grande desafio para o futuro", sendo que "a tendência é de perda, com maior intensidade nas áreas de fronteira", sublinhou, esta segunda-feira, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, durante a sessão de assinatura da declaração conjunta do plano estratégico, que contou também com o conselheiro da presidência do Governo regional de Castela e Leão, Jesús Carnero.

Definir "prioridades para mitigar este efeito e promover o equilíbrio demográfico" tornou-se "vital", realçou o líder da CCDR-N, lembrando que "o reforço da conetividade física e digital do território é estratégico neste contexto". António Cunha vincou que "neste capítulo será muito relevante empreender alguns investimentos, tendo em vista a permeabilidade da zona de fronteira e, também, a ligação à rede de alta velocidade espanhola, que dinamiza economicamente o território"