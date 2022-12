Norte e Centro com chuva no fim de semana de Natal

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

A chuva vai regressar no fim de semana de Natal ao Norte e Centro do continente, sobretudo aos distritos de Viana do Castelo e Braga, que estarão sob aviso laranja para precipitação durante a consoada.

A meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do MAR e da Atmosfera (IPMA) destaca que a precipitação poderá ser "pontualmente forte e persistente nas regiões do Minho e Douro Litoral" a partir da manhã de sábado e até ao final da manhã de domingo.

"Devido à situação de precipitação forte nas regiões do Minho e Douro Litoral foram emitidos avisos de precipitação para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real, aviso esse que terá início às 9 horas de dia 24 e irá terminar às 12 horas de dia 25. Os distritos de Viana do Castelo e Braga temporariamente têm aviso laranja [o segundo mais grave] de precipitação entre o final da tarde de dia 24 e as 3 horas de dia 25. Portanto, espera-se que este seja o período mais crítico nestes dois distritos, onde a precipitação irá ocorrer com mais intensidade neste período de final de tarde e início de noite", afirmou.

O vento soprará temporariamente com alguma intensidade nas regiões do litoral oeste, com rajadas até 65 quilómetros por hora, e nas terras altas com rajadas até 80 quilómetros por hora, mas começará a diminuir de intensidade a partir do início da tarde de domingo, dia 25, acrescentou.

"Outra situação que pode ocorrer neste fim de semana será algumas neblinas e nevoeiros matinais um pouco por todo o país, mas principalmente nas regiões do interior, o que acaba por reduzir a visibilidade nas estradas", disse.

Segundo a meteorologista, não são esperadas variações significativas em relação a temperaturas.

De acordo com o IPMA, entre as 18 horas de sábado, véspera de Natal, e as 12 horas de domingo, estarão sob aviso amarelo (o terceiro mais grave) para precipitação os distritos do Porto e Vila Real.

Em Viana do Castelo e em Braga, o aviso para precipitação será de nível laranja entre as 18 horas de sábado e as 3 horas de domingo, mas amarelo entre as 9 horas e as 18 horas de sábado e as 3 horas e as 12 horas de domingo.

Porto, Viana do Castelo e Braga estarão também sob aviso amarelo para vento forte, com rajadas até 75 quilómetros hora, entre as 00.00 horas e as 3 horas de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro e Coimbra estarão ainda sob aviso amarelo entre as 00.00 horas e as 6 horas de domingo para agitação marítima com ondas de sudoeste com quatro metros.

Quanto a temperaturas, no sábado as máximas irão variar entre os 18º previstos para Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Aveiro e os 9º previstos para a Guarda. As temperaturas mínimas previstas estarão entre os 15º para Aveiro e os 8º na Guarda e em Bragança.

