Norte e Galiza contam com decisões sobre TGV na Cimeira Ibérica

Dirigentes das duas regiões esperam decisões sobre o projeto na Cimeira Ibérica, na próxima sexta-feira, em Viana do Castelo. Acredita-se que com comboio de alta velocidade as relações comerciais, turísticas e entre as pessoas vão mudar de um modo sem precedentes.

O comboio de alta velocidade (TGV) entre as cidades do Porto e de Vigo é defendido como prioridade absoluta para os próximos anos pela Eurorregião Galiza-Norte de Portugal. É considerada vital para o desenvolvimento das relações económicas e sociais no noroeste da Península Ibérica.

António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), e Alfonso Rueda, presidente da Junta da Galiza, participaram este sábado, na Casa de Mateus, em Vila Real, num debate sobre o futuro da Eurorregião. Ambos concordaram que desejam que o assunto esteja em cima da mesa e que saiam decisões da Cimeira Ibérica que vai decorrer, na próxima sexta-feira, em Viana do Castelo.