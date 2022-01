Norte fez mais 100 mil cirurgias do que Lisboa e Vale do Tejo em 2021

Hospitais do SNS ultrapassaram a produção cirúrgica realizada no ano pré-pandemia. Incentivos aos profissionais ajudaram a recuperar atividade.

Os hospitais da região Norte realizaram, no ano passado, mais cem mil cirurgias do que os da região de Lisboa e Vale do Tejo. No ano em que a pandemia teve maior impacto nos hospitais, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ultrapassou a produção cirúrgica de 2019, que já tinha sido o melhor ano de sempre.

Segundo dados provisórios da Administração Central do Sistema da Saúde (ACSS), a que o JN teve acesso, em 2021, os hospitais do SNS realizaram um total de 681 802 cirurgias (589 111 programadas e 92 691 urgentes), mais 79 042 do que em 2019. Dados que pecam por defeito, já que três unidades ainda não tinham prestado informação.