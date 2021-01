Norte já terá passado o pico da pandemia, Centro e Lisboa ainda em alerta

Alexandra Inácio Hoje às 08:46 Facebook

Norte pode ter atingido pico e internamentos devem baixar. Fecho de escolas ainda sem impacto nos casos.

A pandemia começa a dar sinais de desaceleração, mas de forma heterogénea nas várias regiões do país - enquanto o Norte já pode ter atingido o pico, acredita o matemático Óscar Felgueiras, nas regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo a tendência de quebra vai ser bem mais lenta. Ontem, o país registou mais 293 mortes por covid-19 e 12 435 novos casos de infeção, passando as 700 mil infeções.

"Provavelmente, no Norte já se passou o pico. A única incerteza é o dia das eleições, mas os dados da mobilidade apontam para um impacto reduzido. Por isso, a manter-se a tendência, vamos começar a ter uma descida nos casos e a sentir um alívio nos internamentos esta semana", prevê Óscar Felgueiras, professor de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.