Norte quer 15 mil milhões do "Portugal 2030"

O Conselho Regional do Norte (CRN) quer "pelo menos 50%" dos 29,8 mil milhões de euros previstos no Acordo de Parceria "Portugal 2030" com a União Europeia e uma aposta no desenvolvimento rural.

A dotação "é fundamental para resolver os atrasos estruturais de desenvolvimento do Norte e concretizar os desafios fixados na estratégia "Norte 2030"", segundo a posição a adotar hoje naquele órgão da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

"Um Norte forte e internacionalmente competitivo é condição indispensável da recuperação e do crescimento económico do país e da sua coesão social e territorial", acrescenta. A reivindicação de quase 15 mil milhões de euros está "de acordo com os critérios de distribuição na União que devem ser reproduzidos no país", disse ao JN o presidente do CRN, Miguel Alves. "Consegue-se melhorar Portugal puxando pelo Norte", sustentou, destacando a aposta nos setores agroalimentar e florestal para combater o despovoamento. "Não há população sem rendimento".