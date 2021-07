Norte quer exceção para fronteira com Galiza e critica gestão da pandemia pelos dois países

Carla Soares Hoje às 13:25 Facebook

António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, reclamou dos governos, esta quarta-feira, "um mecanismo de exceção para salvaguardar o metabolismo social e económico da nossa fronteira" com a Galiza. E afirmou que "a profunda integração e interação dos nossos povos não foi respeitada pelos nossos estados", na gestão das medidas contra a pandemia. Defendeu ainda "ajustamentos legislativos do lado português para promover a mobilidade laboral transfronteiriça" e disse "acalentar" com a Galiza a prometida ligação ferroviária "moderna, rápida e regular entre Porto e Vigo".

Em Salvaterra de Miño, Pontevedra, António Cunha, que assume agora a presidência da comunidade de trabalho da eurorregião, até agora exercida pelo presidente galego, Alberto Nûnez Feijóo, falou a propósito do novo plano conjunto de investimentos para 2021-2027 que, entre outras questões, prevê protocolos de cooperação em emergências sanitárias e biológicas, com programas de saúde pública e partilha de serviços. A eurorregião quer evitar um novo fecho de fronteiras entre Galiza e Norte de Portugal, com críticas à forma como isso foi feito devido à pandemia da covid-19. Quanto às ligações, "acalentámos juntos, com indisfarçável ansiedade, a prometida ligação ferroviária moderna, rápida e regular entre Porto e Vigo", sublinhou o líder da CCDR-Norte.

Já em abril deste ano, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu que a ligação ferroviária Lisboa-Porto-Vigo era "estratégica" e para começar de imediato, para estar pronta em 2030.

"Novos muros" com pandemia

No encerramento do plenário em Salvaterra de Miño, Pontevedra, após a aprovação das propostas apresentadas, António Cunha começou por destacar que se realiza "em tempos de distanciamento social forçado, de novos muros e velhas fronteiras" e "reveste-se de um profundo sentido simbólico" e "regenerador".

Referiu-se ao encontro como "uma evocação eloquente dos laços históricos e culturais de fraternidade que unem galegos e nortenhos" e "constitui uma declaração da profunda esperança na sua resiliência, nestes dias de incerteza".

Em tempos de pandemia, recordou que "galegos e nortenhos interagem diariamente, cruzam a fronteira e produzem riqueza comum; inovam e exportam; ensinam e fazem ciência; criam e difundem cultura; prestam serviços de mobilidade transfronteiriça, socorrem os nossos cidadãos em situação de emergência e protegem de riscos as nossas florestas".

"Estados não respeitaram integração e interação"

"Ao longo dos séculos, os nossos povos assimilaram e atualizaram laços de vizinhança, de confiança e cooperação, de trocas - sociais, laborais, comerciais ou simbólicas.

Esta matriz cultural continua a constituir a principal mais-valia que abre oportunidades de futuro e potencia o aprofundamento de experiências e projetos partilhados, no quadro da construção europeia e das estratégias de desenvolvimento dos nossos países", argumentou o líder da CCDR-Norte. Também por isso, "devemos reclamar hoje um mecanismo de exceção para salvaguardar o metabolismo social e económico da nossa fronteira. A profunda integração e interação dos nossos povos não foi respeitada pelos nossos estados, no contexto da gestão das medidas de combate à pandemia", criticou António Cunha.

"Importa que os governos da República Portuguesa e do Reino de Espanha reconheçam, no quadro legal e na prática, a especificidade inequívoca da nossa raia, e especialmente a permeabilidade das margens do rio Minho", defendeu, notando que "em 8% do perímetro fronteiriço total dos nossos países, concentra-se 50% da circulação total de pessoas entre Portugal e Espanha."

Ajustamentos legislativos

"Esse reconhecimento é um imperativo ético, político, social e económico. Importa retirar lições da traumática experiência recente, criando condições para tratar de forma diferente o que é diferente. Gostaríamos de poder afirmar nunca mais", prosseguiu o líder nortenho.

"De resto, os necessários ajustamentos legislativos do lado português para promover a mobilidade laboral transfronteiriça foram já sinalizados ao Governo, na esteira das recomendações de peritos", prosseguiu.

Destacou também "a proteção sanitária e civil de emergência dos cidadãos e dos ativos territoriais como a floresta; e a retoma sustentável do turismo, tendo nos Caminhos de Santiago um projeto estruturante".

Para a estratégia eurorregional agora aprovada pede a participação "de todos e de cada um. Poderes públicos, municípios, universidades e centros tecnológicos, atores culturais e criativos, empresários e investidores, organizações sociais, sindicais e de juventude".

"Regras desajustadas"

"Demos aqui o primeiro passo para uma reforma estrutural da nossa Comunidade de Trabalho, inscrevendo-a nas novas agendas das políticas europeias e adaptando-a às novas realidades administrativas. Esta reforma será implementada no primeiro ano deste novo mandato e permitirá dar maior operacionalidade à nossa estrutura. O financiamento do Plano de Investimentos Conjunto será exigente e complexo, não podendo esgotar-se nos modestos meios do próximo POCTEP, situação que é agravada pelo desequilíbrio das dotações financeiras alocadas aos dois países, resultante de regras comunitárias desajustadas", criticou ainda António Cunha.

Além disso, diz que "torna-se necessário promover e mobilizar um maior acesso da eurorregião a programas de iniciativa comunitária como o Horizonte Europa e a Europa Criativa".

Descentralização

António Cunha disse ainda que "há que reconhecer que a governança da eurorregião ganhará com a evolução regional do modelo administrativo e político português, na senda da legitimação democrática indireta adquirida pela CCDR-N há menos de um ano atrás".

"Dispor de um quadro regional descentralizado e reforçado, em poderes e competências, colocará o Norte de Portugal em melhores condições de fomento de uma cooperação territorial com a Galiza, em prol das nossas comunidades. Mas também no plano da cooperação territorial de Portugal e Espanha se colocam imperativos de descentralização", defendeu em seguida.

"No próximo POCTEP, entendemos estarem reunidas as condições para concretizar a delegação de funções de gestão na eurorregião, conforme previsto no convénio assinado entre a Junta da Galiza e a CCDR-N, aprovado pelos governos dos dois países em 2008. Não seria uma situação inédita no contexto europeu e representaria um avanço na descentralização da cooperação territorial", assegura o novo presidente da comunidade de trabalho. E "só assim se cumpre o desígnio do legislador comunitário quanto ao princípio da subsidiariedade na gestão dos fundos da política de coesão".

"Estamos prontos para dialogar com as autoridades portuguesas e espanholas neste sentido.

Mas esta evolução de responsabilidades na eurorregião e os complexos desafios que enfrentamos não estão ao nosso alcance sem um salto em frente na construção de uma cidadania conjunta", ressalvou.

Opinião pública partilhada

Do mesmo modo, defendeu "a construção de uma opinião pública eurorregional, com uma agenda partilhada".

"Precisamos de estimular uma consciência de cidadania comum. Em que os nortenhos se interessem pela Galiza como uma parte natural de si. Em que os galegos participem mais das dinâmicas do Norte. Foi essa a razão que motivou a inclusão, nesta nova estratégia eurorregional, de iniciativas de conhecimento e divulgação voltadas para agentes económicos, científicos e culturais, mas também para a promoção da interação e cooperação de empresas de media regionais", explicou.

Além disso, promete empenho na criação de projetos como uma orquestra juvenil eurorregional, festivais de teatro e criação literária, ou uma escola de dança.