Norte repudia decisões da TAP para a retoma de voos

Autarcas e personalidades do Norte vão ao final da manhã tomar uma posição forte contra o plano de retoma das operações da TAP, que arranca com apenas três rotas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Está agendada uma conferência de Imprensa, que decorrerá na Câmara da Maia, a partir das 11.30 horas de hoje, terça-feira.

Autarcas e personalidades do Norte de Portugal, descontentes com a operação da TAP no Aeroporto Francisco Sá Carneiro no pós-confinamento, vão ao final da manhã tomar uma posição dura em relação à empresa. Na conferência de Imprensa estarão presentes, por exemplo, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e os líderes do Turismo do Porto e Norte de Portugal e da Associação de Turismo do Porto, Luís Pedro Martins e Ricardo Valente.

O plano de retoma da atividade da transportadora aérea nacional apenas prevê três rotas a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com destinos a Paris, Luxemburgo e Madeira. Segundo informação disponibilizada ontem pela empresa, a procura não justifica serem reatados mais voos.

No início do mês, o autarca da Invicta, Rui Moreira, tinha considerado "um insulto" se a retoma de atividade da TAP fosse planeada com o foco das operações em Lisboa. Em sintonia com a posição de Rui Moreira, estarão, além de outras entidades da região Norte, os autarcas Silva Tiago (Maia), Luísa Salgueiro (Matosinhos), Rui Santos (Vila Real), Ricardo Rio (Braga), José Maria Costa (Viana do Castelo) e Paulo Cunha (Famalicão).