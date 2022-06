Norte unido e com estratégia para gerir turismo e dinamizar o mar

Sem fronteiras marítimas, os autarcas dos diferentes concelhos da região Norte, juntamente com a Comissão e Coordenação de Desenvolvimento do Norte (CCDR-N), garantem estar a trabalhar em conjunto para postar na valorização da Frente Atlântica, a par de uma estratégia de gestão do turismo marítimo.

Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto, Luís Nobre, autarca de Viana do Castelo, Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos e António Cunha, presidente da CCDR-N, juntaram-se ao final desta manhã de quinta-feira, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões para debater o turismo e as dinâmicas locais de desenvolvimento. Com moderação de Pedro Cruz, diretor-executivo da TSF, o painel foi desafiado, num primeiro momento, a dar nota de como é que os diferentes municípios se interligam e, em conjunto, gerem e potenciam estas áreas.

"É uma gestão conjunta e articulada. O DDD [Festival Dias da Dança] é um excelente exemplo disso. Tivemos muita gente de fora a visitar o que se faz neste âmbito. Quem olha de fora pensa que não nos falamos. A verdade é que temos muito em comum", apontou Filipe Araújo.

Luís Nobre, autarca de Viana do Castelo, destacou a relação dos vianenses com o mar, que permitiu criar uma cultura marítima através de, entre muitos outros projetos, a requalificação de margens. Mas essa cultura faz-se, também, acrescentou Luís Nobre, nas escolas e através de projetos que permitam o contacto com a água, tais como, por exemplo, a introdução à natação.

Mas há, de facto, evidências em Viana do Castelo que permita dizer que o turismo foi dinamizado graças à proximidade ao mar? "Certamente. É factual. Há investimento, há projetos. O turismo náutico, em Viana, é uma certeza", assegurou o autarca.

"Sem dúvida que, com a estratégia que temos [entre os municípios da região], percebe-se que esta frente é única e tem de ser um ativo", observou Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, referindo a longa história do concelho com o mar, desde logo com a pesca e com a indústria conserveira. O Município reforçou também a sua aposta em programas de desporto relacionados com o mar, nomeadamente o surf e a vela, bem como a construção de passadiços ao longo da costa. Segue-se a investigação e aposta na ciência e a transformação da Petrogal num centro de excelência, destacou a autarca já no final da sessão, contribuirá para a valorização ambiental e do mar.

Turismo é "complementar" para a região

Para António Cunha, presidente da CCDR-N, o turismo é também essencial para a região mas funciona num cenário de "complementaridade". Até porque o Norte é "a principal região exportadora do país". É, portanto, nessa linha que aquela direção regional trabalha este tema com os autarcas.

"Nesta região, as infraestruturas turísticas como o aeroporto, como as nossas autoestradas, servem o turismo mas servem também uma economia industrial e de serviços muito forte. E mesmo este edifício [Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões] é um bom exemplo disto. É uma estrutura turística que aloja um centro de investigação", observou o presidente da CCDR-N, apontando também alguns investimentos que estão a ser feitos.

"Aquilo que está a acontecer no Alto Minho neste momento, em Cerveira e em Valença, com o crescimento muito significativo de duas grandes empresas ligadas ao fabrico de lanchas de recreio e de pequenas embarcações até 36 pés - portanto, até pouco mais de 10 metros -, fará com que Portugal fabrique cerca de um terço dessas embarcações a nível europeu", apontou.

Anos de investimento

Em cada um dos municípios, seguem-se anos de investimento e de desenvolvimento na área da investigação e do mar e foi precisamente sobre os projetos que se seguem que se seguiu a segunda intervenção do painel.

"Para os próximos anos, aquilo que vai acontecer em Matosinhos será certamente numa dimensão brutal", assegurou António Cunha, referindo-se ao protocolo assinado com a Câmara de Matosinhos, a Galp e a Universidade do Porto para a criação de um polo de investigação nos terrenos da refinaria de Leça da Palmeira.

Essa é a expectativa de Luísa Salgueiro e também em Viana do Castelo "há, de facto, uma janela de oportunidade" e o concelho, destacou o autarca Luís Nobre, "vai estar presente na liderança, tendo talvez os ventos mais intensos do norte", brincou o presidente da Câmara de Viana do Castelo, numa alusão à expressão utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, na abertura da conferência.