Nova carreira na Saúde custará 18 milhões de euros por ano

Técnicos auxiliares de saúde vão ganhar entre 817 e 1175 euros brutos. Sindicatos dizem que não chega para captar novos profissionais e evitar saídas do SNS.

A criação da carreira especial de técnico auxiliar de saúde (TAS), que deverá absorver cerca de 24 mil dos 30 mil assistentes operacionais que trabalham nos hospitais e centros de saúde, terá um impacto anual estimado para o Estado de 17,9 milhões de euros, acrescidos de 3,8 milhões de euros anuais para trabalho suplementar. Dividida em duas categorias, a carreira prevê um salário-base que começa nos 817 euros e pode ir até aos 1175 euros para o técnico auxiliar de saúde e entre os 1175 e os 1333 euros para o técnico auxiliar de saúde principal. Remunerações baixas que não chegam para valorizar e fixar profissionais, dizem os sindicatos.

As contas sobre o impacto orçamental da nova carreira da saúde, cuja criação foi aprovada na Lei do Orçamento do Estado deste ano, e as posições remuneratórias, são apresentadas no estudo prévio e no projeto de decreto-lei da criação da carreira especial de TAS, que estão em discussão pública.