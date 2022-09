Nova de Lisboa quer educar portugueses para a saúde

Guilherme Gonçalves Hoje às 00:02 Facebook

Fortalecimento da literacia na saúde e defesa dos utentes dentro do sistema de saúde são as principais razões para a criação da Plataforma UNLOCK pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, um projeto que reúne diversos parceiros da área. A cerimónia de lançamento, agendada para quinta-feira, 22, contará com a presença de Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas e o Diretor-Geral da Educação, José Pedroso.

A plataforma UNLOCK nasce através da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP) e tem como objetivo "fortalecer a promoção da literacia em saúde e da cidadania participada", como forma de dar resposta aos desafios na saúde com o "envolvimento efetivo das pessoas, comunidades e organizações na promoção da literacia em saúde".

Para Sónia Dias, diretora da ENSP, "trata-se de uma plataforma multidisciplinar e colaborativa onde o trabalho é desenvolvido com abordagens participativas e parceiros multissetoriais, com o objetivo de gerar evidência em literacia em saúde para a tomada de decisão". "Em defesa da capacitação do cidadão para um acesso equitativo à informação e serviços", a diretora da escola entende ainda que este é o método para uma "navegação do cidadão nos serviços e uma gestão cada vez mais efetiva da saúde e da doença".

No entender da instituição "os níveis de literacia são insuficientes, não só na população em geral, mas também em grupos com maior fragilidade social como pessoas com doença crónica, com baixo nível sócioeconómico, alguns grupos de migrantes e, surpreendentemente, nos estudantes do ensino superior". Razões essas que dificultam a navegação no sistema e o acesso à informação suficiente para a tomada de decisões quanto à saúde pessoal.

Apoios associativos

Em prol da cidadania informada e participada, a equipa que criou a plataforma conta com mais de 20 anos de experiência na área da literacia em saúde e está apoiada em parcerias com entidades na área da saúde: Programa Bairros Saudáveis, Associação Nacional de Farmácias, Apifarma, Fundação SNS, Federação Nacional de Associações de Jovens, Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, entre outras.

A plataforma será lançada na quinta-feira, 22, na ENSP, e a cerimónia vai contar com a presença da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas e José Pedroso, Diretor-Geral da Educação. Haverá ainda duas conferências, uma com Alexandre Quintanilha, deputado na Assembleia da República e Presidente do Conselho de Escola da ESNP e outra de Richard Osborne, consultor da Organização Mundial da Saúde para o Desenvolvimento da Literacia em Saúde.