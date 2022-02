Nova descida de casos em dia com 42 mortes com covid-19

JN Hoje às 14:15 Facebook

Portugal registou, esta quinta-feira, mais 16 488 casos de covid-19 e 42 mortes associadas à doença. O número de internamentos volta a cair, são menos 119.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira reporta mais 16 488 infetados face a quarta-feira, dia em que foram contabilizados 20 041 contágios, o que eleva para 3 148 387 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Por outro lado, em relação a ontem, recuperaram da doença 14 760 pessoas, havendo, ao todo, 2 589 510 recuperados.

Comparando com a semana passada, estes dados representam uma diminuição de 11 163 novos casos, quando havia 27 651 novos casos. Estes valores confirmam a tendência decrescente da pandemia em Portugal, no entanto é importante ressalvar que os laboratórios Germano de Sousa não estão a funcionar em pleno, na sequência do ciberataque de que foram alvo recentemente.

Como já aconteceu nos últimos dias, a maioria dos casos está hoje concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma mais 5 725 infeções. No continente, segue-se o Norte, com 4 390, o Centro, com 3 145, o Algarve, com 998, e o Alentejo, com 942. Nos Açores, há mais 473 contágios e na Madeira 545.

Num dia em que as autoridades de saúde lamentam mais 42 óbitos associados à covid-19 - 18 no Norte, dez em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, três no Alenejo, dois no Algarve, dois na Madeira e um nos Açores -, o número de vítimas mortais aumentou assim para 20 708. Há uma semana eram 47. Por outro lado, é de sublinhar que, no ano passado, no dia 17 de fevereiro de 2021, foram registados 2324 novos casos e 127 mortes.

Menos internados nos hospitais

Há hoje menos 119 doentes internados (2022 ao todo), com menos dez camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos (132 no total). O cenário está em linha com o que foi dito na quarta-feira pelos especialistas na sede do Infarmed, que sublinharam a "tendência decrescente" nos internamentos hospitalares.

Na quinta-feira passada, houve uma diminuição de 69 pacientes nas camas de hospital (2366), no entanto cinco pessoas entraram em Unidades de Cuidados Intensivos (168). No mesmo dia de 2021, havia 4137 internados e, destes, 719 estavam em estado grave.

Há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 1686, num total de 538 169 - e a diminuição dos contactos em vigilância - menos 15 874 num total de 545 242.