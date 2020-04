Mais 23 mortes e 472 novos infetados em Portugal

Nas últimas 24 horas morreram mais 23 infetados por Covid-19 em Portugal. Número total de óbitos é de 903. Número de internados voltou a baixar.

Número de mortes assinaladas a preto e de infetados a vermelho

Com mais 472 casos detetados (ontem foram 595), são agora 23.864 os doentes afetados pela pandemia em Portugal, segundo os números do boletim da DGS, enviado este domingo às redações.

Morreram 23 infetados nas últimas 24 horas, menos três do que ontem. De acordo com a ministra da Saúde, Marta Temido, a taxa de letalidade é de 3,8%, subindo para os 13,6% em cidadãos acima dos 70 anos.

O número de doentes internados voltou a descer. São agora 1005 (ontem eram 1040 e, na sexta-feira, 1068), sendo que há 182 pessoas nos cuidados intensivos (menos quatro do que este sábado).

O número de recuperados subiu para 1329. São mais 52 face aos números de ontem.

Do total de óbitos, 448 foram homens e 455 mulheres, a maioria dos quais com mais de 70 anos.

A região Norte continua a ser a mais afetada (com 519 mortos e 14.386 infetados), seguindo-se a região Centro (188 óbitos) e a região de Lisboa e Vale do Tejo (175). O Algarve regista mais um óbito (são agora 12) e o Alentejo continua com uma vítima mortal. Nos Açores morreram oito infetados.

Desde 1 de janeiro deste ano, Portugal contabilizou 23.6410 casos suspeitos de infeção.