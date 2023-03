Nova falha no NRP Mondego "atesta que navio não está em condições", diz advogado dos 13 militares

O NRP Mondego voltou a falhar uma missão na Madeira, na segunda-feira à noite e durante a madrugada de terça-feira, por motivos de "ordem técnica". A embarcação, que alastrou fumo no porto do Funchal, ia fazer a rendição de elementos destacados nas Ilhas Selvagens. O navio teve de ser rebocado quando tentava chegar ao destino. A defesa dos 13 militares que recusaram embarcar a 11 de março no NRP Mondego, por alegada falta de segurança, diz que a situação "atesta que o navio não está em condições".

Na noite de segunda-feira, 27 de março, antes de iniciar a missão de rendição de vigilantes da Natureza e elementos da Polícia Marítima destacados nas Ilhas Selvagens, foram captadas imagens do NRP Mondego com uma nuvem de fumo, no porto do Funchal. Mais tarde, na viagem para outra ilha, houve outra avaria.

O Comando da Marinha da Zona Marítima da Madeira apontou, em comunicado, que o navio regressou na manhã de terça-feira "em segurança" ao porto do Caniçal, por motivos de "ordem técnica". Até ao fecho desta edição, a Marinha não respondeu em tempo útil ao JN sobre o sucedido. À margem de uma cerimónia em Lisboa, onde esteve também a ministra da Defesa, o chefe do Estado-Maior da Armada não quis fazer declarações. O navio terá sido esta terça-feira alvo de uma nova inspeção.