Nova legislação vai ajudar gestão de condomínios mas ainda é insuficiente

Já foi publicada em "Diário da República" e deverá entrar em vigor entre março e abril nova legislação que vai beneficiar o setor da gestão de condomínios. Em causa está a revisão do regime da propriedade horizontal e que "visa facilitar a administração", explica a Deco.

"Uma das principais novidades é a declaração de existência de dívidas. Por outro lado, as assembleias de condomínio também podem ser realizadas por videoconferência", pormenoriza a associação de defesa do consumidor.

Vítor Amaral, presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC), também elenca vantagens à nova legislação, mas considera que teria sido possível ir mais longe, acrescentando críticas a um desconhecimento da realidade do setor por parte do legislador. A melhor definição dos encargos de conservação e fruição, sobretudo das áreas comuns; a utilização do correio eletrónico para convocar e notificar os condóminos; e a obrigatoriedade de uma declaração de dívida são alguns dos benefícios apontados.