Nova lei de saúde mental prevê 300 novos profissionais na área

Miguel Xavier, coordenador nacional das políticas de Saúde Mental, disse, esta tarde de quinta-feira em audição parlamentar, que a nova lei de saúde mental vai permitir a contratação de 300 profissionais nesta área. Serão criadas 40 equipas comunitárias nos próximos quatro anos.

Miguel Xavier esteve a ser ouvido, ao início desta tarde de quinta-feira, pelos grupos parlamentares do PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega sobre as principais reformas da lei de saúde mental, que será discutida em breve na comissão parlamentar. Questionado pelos grupos parlamentares do PSD e do Chega sobre o número de equipas comunitárias previstas e a sua distribuição geográfica, o médico psiquiatra disse que serão criadas 40 equipas, que deverão estar formadas "dentro de três a quatro anos". Metade das equipas responsáveis por irem a casa do doente serão para adultos e as outras 20 para crianças e adolescentes.

"É muita gente, são 300 pessoas de novo a trabalhar na saúde mental. Um dos critérios da distribuição pelo país será a colocação nos sítios mais privados de pessoal, fundamentalmente em hospitais distritais, dando ênfase à região da raia, a mais desprotegida, que vai de Bragança, Castelo Branco, Covilhã, Guarda e por aí", explicou.