Nova lei pode colocar em risco vítimas de violência doméstica

Diploma das Comunicações Eletrónicas não proíbe a divulgação de chamadas feitas para linhas de apoio na fatura detalhada e é um retrocesso, alerta CNPD.

A nova proposta de lei das Comunicações Eletrónicas, que foi entregue pelo Governo no Parlamento, pode colocar em risco as vítimas de violência doméstica, ao expô-las perante o agressor. O alerta é da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que condena o facto de o diploma não proibir a divulgação de chamadas feitas para linhas de apoio na fatura detalhada das telecomunicações, o que é um retrocesso face ao quadro legal em vigor.

O texto da proposta de lei, que já foi a debate no plenário e baixou sem votação, por requerimento do PS, à comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, não impede que as chamadas para os serviços de assistência e de apoio constem das faturas detalhadas, colocando em risco as vítimas. Se constar na fatura detalhada do telefone ou do telemóvel, o pedido de ajuda pode ser descoberto, facilmente, pelo agressor.