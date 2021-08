Nova baixa de casos ativos e da incidência em dia com 18 mortes por covid-19

Hoje às 15:00 Facebook

Portugal reportou 2337 novos casos e 18 mortes, 12 das quais na Região de Lisboa, associadas à covid-19 nas últimas 24 horas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reportou 2337 novos casos de covid-19 e 18 mortes, nas últimas 24 horas. Com estes números, subiu para 982364 o total de infetados desde o início da pandemia, aos quais foram associados 17440 óbitos.

Os números mostram um decréscimo (218) face aos 2581 casos reportados ontem e, também, uma quebra face aos 2595 de sexta-feira da semana passada (menos 258). Recuando 15 dias, a descida é de 1637 infeções de sexta-feira 23 de julho para hoje, dia com 2337 casos, o número mais baixo desde 25 de junho.

Nos hospitais, há menos doentes internados. Do total de 866 acamados (menos 32), estão em unidades de cuidados intensivos (UCI) menos dois do que ontem (194 no total). Foi a quarta descida seguida de doentes em enfermaria, a segunda em UCI.

Menos casos ativos pelo nono dia seguido

Com mais 2911 recuperados (920278 no total), os casos ativos diminuíram em 552, para 44646, naquela que é a sexta descida seguida do total de doentes em Portugal. O mesmo sucede com os contactos em vigilância, que caem pelo nono dia seguido, ficando-se pelos 67958.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada pela pandemia, com mais casos (1004) e mais mortes (12). Números que atiram os totais no entorno de Lisboa para 383882 infeções e 7448 mortes desde o início da pandemia.

O extremo sul de Portugal registou quatro óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 399 o total de vítimas mortais no Algarve, desde o início da pandemia, período no qual foram anotados 34224 casos de infeção.

A Região Norte regista 379940 casos, mais 659 nas últimas 24 horas, e 5447 óbitos (mais um). O Centro reportou também uma morte (3052 no total), num dia em que anotou 267 novos casos de covid-19 (131338 acumulados).

No Alentejo foram anotados 129 novos casos, para um total de 34421 infeções e 984 óbitos desde o início da pandemia.

Nas ilhas, os Açores registaram 42 novos casos (7756 e 38 mortes desde março de 2020), enquanto a Madeira anotou 31 infeções, com o acumulado a ascender a 10803 casos, dos quais resultaram 72 mortes desde o início da pandemia.

Dez das vítimas mortais tinham mais de 80 anos

Entre as 18 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, 10 (56%) tinham mais de 80 anos. Esta é a faixa etária mais afetada pela doença, tendo perdido 11409 vidas, 65% do total nacional de 17440 mortes associadas à covid-19 desde março de 2020.

Destaque, ainda, para as três mortes (um homem e duas mulheres) no escalão dos 50-59 anos. Um número que corresponde a 17% do total diário num escalão que regista 492 óbitos desde o início da pandemia (2,8% do total nacional).

Há ainda a registar a morte de quatro pessoas (dois homens e duas mulheres) no escalão dos 70-79 anos e um homem na faixa entre os 60-69.

Incidência desce e transmissibilidade mantém-se

Sexta-feira é dia de matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que durante alguns meses serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.

A incidência desceu de 376,9 casos de infeção por SARS-CoV-2/ Covid-19 por 100 mil habitantes para 362,7, a nível nacional. Contando apenas o território continental, registou-se um aumento de 384,5 para 369,2.

O índice de transmissibilidade manteve-se nos 0,92 tanto a nível nacional como no território continental.