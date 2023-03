Nova reunião entre Governo e professores agendada para tentar devolver paz às escolas

O ministro da Educação convocou os sindicatos de professores para uma reunião no dia 22. Vagas e quotas, uma das principais reivindicações dos docentes, vão estar em cima da mesa. Tal como o tempo de serviço, apesar de João Costa nunca se comprometer com uma devolução. É o início de uma nova fase, assumiu o governante.

"Idealmente vamos encontrar pontos de encontro. Idealmente chegaremos ao terceiro período com muito mais tranquilidade", sublinhou, esta sexta-feira, João Costa, em conferência de Imprensa.

Já na última ronda com os sindicatos, na semana passada, sobre o modelo de recrutamento, o ministro propôs uma reunião para dia 20, desde que a tranquilidade regressasse às escolas. Os dirigentes sindicais interpretaram o pedido como um ultimato ao fim das greves e endureceram ainda mais as ações: a plataforma sindical já anunciou greves até ao final do ano letivo, incluindo às avaliações finais. Apesar do braço de ferro, a negociação vai mesmo arrancar.